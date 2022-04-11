NiceHash Miner или NHM — это продвинутый автоматический

Программы для майнинга

Программы для майнинга

XMRig — CPU/GPU Майнер с поддержкой таких алгоритмов как

Программы для майнинга

Программы для майнинга

NBMiner — это NVIDIA и AMD GPU Miner для ETH, RVN, GRIN